В последнее время происходит все больше инцидентов с российскими беспилотниками и самолетами, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО. Впрочем, Россия не признает своей вины и пригрозила Альянсу военным конфликтом в случае сбития судна.

В частности, посол России во Франции сказал, если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало войны. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, о чем свидетельствует такое заявление.

Какая цель российских угроз НАТО?

По мнению военного эксперта, россияне "спалились", ведь последнее заявление посла России во Франции на самом деле раскрыло цель провокаций России с беспилотниками, самолетами и глушением GPS сигналов, что создает угрозы для европейской гражданской авиации.

Например, прошлых выходных была масштабная кибератака на крупные аэропорты европейских стран, включая лондонский аэропорт и не только.

Россия нагнетает, создает кризисы и идет на сознательную эскалацию, чтобы продемонстрировать, мол, сейчас все может двигаться к большой войне в Европе и Соединенные Штаты могут не помочь, поэтому давите на Украину, чтобы она пошла на компромиссы невыгодные для России. Вот собственно цель с политической точки зрения,

– сказал Мусиенко.

По его словам, посол страны-агрессора говорит прямым текстом, что Россия хочет напугать всех европейцев и создать кризис в Альянсе. Россияне постоянно проверяют, или НАТО жизнеспособно по принятию коллегиальных решений.

Ведь с одной стороны, если мы говорим, что Польша хочет сбивать цели воздушного нападения в небе над западными регионами Украины, это положительно, но с другой – видимо, Альянс им не позволяет, потому что нет единого консенсуса.

Обратите внимание! Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что в случае нарушения воздушного пространства НАТО российскими самолетами или беспилотниками, их могут сбивать.

Кроме этого, европейцы проводят переговоры о "стене дронов" и приобщают Украину, но не приобщают Словакию и Венгрию из-за отсутствия единства. Россия давит на эти болевые точки. Однако Мусиенко считает, что Россия блефует.

