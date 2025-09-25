Росіяни "спалилися": військовий експерт пояснив, навіщо Кремль лякає НАТО війною
- Росія погрожує війною НАТО у відповідь на можливе збиття їх літаків, намагаючись створити кризу в Альянсі та тиснути на Україну.
- Військовий експерт вважає, що Росія використовує провокації з безпілотниками та кібератаки, щоб нагнітати ситуацію та перевіряти здатність НАТО до колективних дій.
Останнім часом стається дедалі більше інцидентів з російськими безпілотниками та літаками, які порушують повітряний простір країн НАТО. Втім, Росія не визнає своєї вини й пригрозила Альянсу воєнним конфліктом у разі збиття судна.
Зокрема, посол Росії у Франції сказав, якщо НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок війни. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, про що свідчить така заява.
Яка мета російських погроз НАТО?
На думку військового експерта, росіяни "спалилися", адже остання заява посла Росію у Франції насправді розкрила мету провокацій Росії з безпілотниками, літаками та глушінням GPS сигналів, що створює загрози для європейської цивільно авіації.
Наприклад, минулих вихідних була масштабна кібератака на великі летовища європейських країн, включаючи лондонський аеропорт і не тільки.
Росія нагнітає, створює кризи та йде на свідому ескалацію, щоб продемонструвати, мовляв, зараз все може рухатися до великої війни в Європі й Сполучені Штати можуть не допомогти, тож тисніть на Україну, щоб вона пішла на компроміси вигідні для Росії. Ось власне мета з політичного погляду,
– мовив Мусієнко.
За його словами, посол країни-агресора говорить прямим текстом, що Росія хоче налякати всіх європейців та створити кризу в Альянсі. Росіяни постійно перевіряють, чи НАТО життєздатне щодо ухвалення колегіальних рішень.
Адже з одного боку, якщо ми говоримо, що Польща хоче збивати цілі повітряного нападу в небі над західними регіонами України, це позитивно, але з іншого – мабуть, Альянс їм не дозволяє, бо немає єдиного консенсусу.
Зверніть увагу! Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що у разі порушення повітряного простору НАТО російськими літаками чи безпілотниками, їх можуть збивати.
Крім цього, європейці проводять перемовини про "стіну дронів" й долучають Україну, але не долучають Словаччину та Угорщину через відсутність єдності. Росія тисне на ці больові точки. Однак Мусієнко вважає, що Росія блефує.
Російські БпЛА та літаки над країнами НАТО: що відомо?
10 вересня близько 20 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. У відповідь країна підняла авіацію та тимчасово закрили кілька аеропортів. Уламки дронів виявили на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі.
19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Літаки пройшли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.
Наступного дня міноборони РФ заперечило інцидент. Водночас пілоти підтвердили отримання сигналу від льотчиків НАТО на F-35, однак проігнорували його та не виконали вказівки.