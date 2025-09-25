Зокрема, посол Росії у Франції сказав, якщо НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок війни. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, про що свідчить така заява.

Цікаво Перевірка чи психологічний тиск: як провокації Росії проти Європи пов’язані з Україною

Яка мета російських погроз НАТО?

На думку військового експерта, росіяни "спалилися", адже остання заява посла Росію у Франції насправді розкрила мету провокацій Росії з безпілотниками, літаками та глушінням GPS сигналів, що створює загрози для європейської цивільно авіації.

Наприклад, минулих вихідних була масштабна кібератака на великі летовища європейських країн, включаючи лондонський аеропорт і не тільки.

Росія нагнітає, створює кризи та йде на свідому ескалацію, щоб продемонструвати, мовляв, зараз все може рухатися до великої війни в Європі й Сполучені Штати можуть не допомогти, тож тисніть на Україну, щоб вона пішла на компроміси вигідні для Росії. Ось власне мета з політичного погляду,

– мовив Мусієнко.

За його словами, посол країни-агресора говорить прямим текстом, що Росія хоче налякати всіх європейців та створити кризу в Альянсі. Росіяни постійно перевіряють, чи НАТО життєздатне щодо ухвалення колегіальних рішень.

Адже з одного боку, якщо ми говоримо, що Польща хоче збивати цілі повітряного нападу в небі над західними регіонами України, це позитивно, але з іншого – мабуть, Альянс їм не дозволяє, бо немає єдиного консенсусу.

Зверніть увагу! Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що у разі порушення повітряного простору НАТО російськими літаками чи безпілотниками, їх можуть збивати.

Крім цього, європейці проводять перемовини про "стіну дронів" й долучають Україну, але не долучають Словаччину та Угорщину через відсутність єдності. Росія тисне на ці больові точки. Однак Мусієнко вважає, що Росія блефує.

Російські БпЛА та літаки над країнами НАТО: що відомо?