В Татарстане местные задержали "диверсантов" с дронами, а те оказались курсантами
- В Татарстане задержали военных курсантов, которые обучались управлению беспилотниками, приняв их за "диверсантов".
- Задержание произошло из-за несогласованности действий между военными и полицией, которую вызвали местные жители, заметив курсантов в поле.
В российских соцсетях на днях распространили сообщение о задержании "диверсантов" в полях Татарстана. Их якобы поймали с поличным во время запусков беспилотников.
Вражеских "агентов", переодетых в российскую военную форму, первыми заметили местные жители. Они сразу вызвали полицию. Правоохранители прибыли по вызову и задержали всех подозрительных, передает 24 Канал.
Что известно о задержании "диверсантов" в Татарстане?
Впрочем, позже стало известно, что мнимыми "диверсантами" были курсанты военного училища, которые учились управлению беспилотниками.
"На самом деле имеет место несогласованность действий между военными и полицией, которую вызвали гражданские, увидев расчет в поле", – сообщил один из провоенных каналов.
К слову, Служба безопасности Украины второй раз за неделю атаковала терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, что расположен в 1 300 километрах от Украины. Цель атаки – уменьшение возможностей России для "шахедного" террора Украины.
Сообщалось о поражении логистического хаба с готовыми к использованию "Шахедами" и иностранными компонентами.