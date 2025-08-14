У російських соцмережах днями поширили повідомлення про затримання "диверсантів" у полях Татарстану. Їх нібито спіймали на гарячому під час запусків безпілотників.

Ворожих "агентів", переодягнутих у російську військову форму, першими помітили місцеві жителі. Вони одразу викликали поліцію. Правоохоронці прибули за викликом і затримали усіх підозрілих, передає 24 Канал.

Що відомо про затримання "диверсантів" у Татарстані?

Втім, пізніше стало відомо, що уявними "диверсантами" були курсанти військового училища, які навчалися управлінню безпілотниками.

"Насправді має місце неузгодженість дій між військовими та поліцією, яку викликали цивільні, побачивши розрахунок у полі", – повідомив один із провоєнних каналів.

До слова, Служба безпеки України вдруге за тиждень атакувала термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, що розташований за 1 300 кілометрів від України. Ціль атаки – зменшення спроможностей Росії для "шахедного" терору України.

Повідомлялося про ураження логістичного хабу з готовими до використання "Шахедами" та іноземними компонентами.