Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Продолжаются необходимые следственные действия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о задержании подозреваемого в убийстве Парубия?

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель СБУ Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены,

– подчеркнул президент.

Глава МВД в 00:22 уточнил, что подозреваемый задержан в Хмельницкой области за несколько минут до публикации сообщения. Клименко добавил, что много деталей сейчас не будет.

"Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", – рассказал министр.

Через 24 часа после убийства правоохранители вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали.

Что известно об убийстве Парубия?