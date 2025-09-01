Укр Рус
1 сентября, 00:20
Задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

Дмитрий Усик, Ирина Буртык
Основные тезисы
  • Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области через 36 часов после преступления.
  • Преступление было тщательно подготовлено, включая изучение графика передвижений погибшего и план побега.
  • Владимир Зеленский поручил представить обществу имеющуюся информацию и поблагодарил правоохранителей за оперативную работу.

Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Продолжаются необходимые следственные действия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о задержании подозреваемого в убийстве Парубия?

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель СБУ Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены, 
– подчеркнул президент.

Глава МВД в 00:22 уточнил, что подозреваемый задержан в Хмельницкой области за несколько минут до публикации сообщения. Клименко добавил, что много деталей сейчас не будет.

"Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", – рассказал министр.

Через 24 часа после убийства правоохранители вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали.

Что известно об убийстве Парубия?

  • Нардепа Андрея Парубия застрелили средь бела дня 30 августа во Франковском районе Львова, когда тот пвозвращался из спортзала. Злоумышленник, одетый как курьер службы доставки Glovo, совершил 8 выстрелов и скрылся с места преступления.

  • Для поиска преступника во Львове вводили специальную операцию "Сирена". В городе развернули больше патрулей и блокпостов, проводились проверки авто и документов. Власти предупреждали временные неудобства в движении.

  • Как отметил президент, над расследованием убийства Парубия фактически работали круглосуточно.

  • Среди ряда версий, которые рассматриваются, в частности есть политический мотив и вероятная причастность России.

  • Бывший нардеп Николай Величкович напомнил, что Андрей Парубий неоднократно оказывался в списках России на ликвидацию. Он пояснил, что это было связано с его участием в сопротивлении агрессии и государственной позицией.

  • Прощание с Андреем Парубием запланировано на 1 сентября в 19:00 в Соборе святого Юра, и 2 сентября в 12:00 начнется чин похорон.