Задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия
- Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области через 36 часов после преступления.
- Преступление было тщательно подготовлено, включая изучение графика передвижений погибшего и план побега.
- Владимир Зеленский поручил представить обществу имеющуюся информацию и поблагодарил правоохранителей за оперативную работу.
Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
Продолжаются необходимые следственные действия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что известно о задержании подозреваемого в убийстве Парубия?
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель СБУ Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены,
– подчеркнул президент.
Глава МВД в 00:22 уточнил, что подозреваемый задержан в Хмельницкой области за несколько минут до публикации сообщения. Клименко добавил, что много деталей сейчас не будет.
"Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", – рассказал министр.
Через 24 часа после убийства правоохранители вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали.
Что известно об убийстве Парубия?
Нардепа Андрея Парубия застрелили средь бела дня 30 августа во Франковском районе Львова, когда тот пвозвращался из спортзала. Злоумышленник, одетый как курьер службы доставки Glovo, совершил 8 выстрелов и скрылся с места преступления.
Для поиска преступника во Львове вводили специальную операцию "Сирена". В городе развернули больше патрулей и блокпостов, проводились проверки авто и документов. Власти предупреждали временные неудобства в движении.
Как отметил президент, над расследованием убийства Парубия фактически работали круглосуточно.
Среди ряда версий, которые рассматриваются, в частности есть политический мотив и вероятная причастность России.
Бывший нардеп Николай Величкович напомнил, что Андрей Парубий неоднократно оказывался в списках России на ликвидацию. Он пояснил, что это было связано с его участием в сопротивлении агрессии и государственной позицией.
Прощание с Андреем Парубием запланировано на 1 сентября в 19:00 в Соборе святого Юра, и 2 сентября в 12:00 начнется чин похорон.