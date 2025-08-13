Россияне завербовали Дмитрия Козюру еще в 2018 году в Вене. Впоследствии он руководил Штабом Антитеррористического центра Службы безопасности, а в феврале 2025-го его задержала СБУ.

Детали Василий Малюк рассказал в эфире телемарафона для телеканала "Мы – Украина", передает 24 Канал.

Контекст Что известно о Дмитрии Козюре – предателе, который работал на ФСБ России

Как СБУ следила за предателем Козюрой?

На вопрос, как движется дело Козюры, Малюк ответил: в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Он дал показания. Это действительно топовая "крыса". Мы долго его документировали, был проведен комплекс таких сложных, негласных розыскных мероприятий, и технических, в том числе. Мы, по сути, "жили" с ним. Аудио-, видеоконтроль проводились круглосуточно по месту жительства, за рабочим местом, за машиной, за явочной квартирой, куда он выезжал специально, чтобы выходить на связь с врагом. Поэтому нам пришлось немножко с ним "пожить". А в процессе этого нами реализовано 14 эпизодов передачи дезинформации врагу,

– рассказал глава СБУ.

Малюк добавил: СБУ контролируемо предоставляла Козюре информацию, которую он передавал на ту сторону.

"И в ФСБ в ладоши хлопали, и думали, что они получили какие-то топовые данные. В действительности мы их вводили в заблуждение. Но на определенном этапе уже все дошло до своего логического завершения – было принято решение реализовывать", – вспомнил он.

Глава СБУ сам входил в оперативно-следственную группу. Он поблагодарил Главное управление внутренней безопасности, "которые реально следят и выявляют, и документируют такого рода преступления", и следствие, "поскольку здесь львиная доля именно их следственной и процессуальной работы".

Когда Козюру задержали, ему предложили рассказать следствию правду. Взамен дали шанс, что во время обмена его отдадут россиянам. Иначе предателю грозило пожизненное. Поэтому Козюра подробно все рассказал, выдал гаджеты и способы связи.