Росіяни завербували Дмитра Козюру ще у 2018 році у Відні. Згодом він керував Штабом Антитерористичного центру Служби безпеки, а у лютому 2025–го його затримала СБУ.

Деталі Василь Малюк розповів в ефірі телемарафону для телеканалу "Ми – Україна", передає 24 Канал.

Як СБУ стежила за зрадником Козюрою?

На запитання, як рухається справа Козюри, Малюк відповів: відповідно до Кримінально-процесуального кодексу.

Він дав покази. Це дійсно топовий "щур". Ми довго його документували, був проведений комплекс таких складних, негласних розшукових заходів, і технічних, у тому числі. Ми, по суті, "жили" з ним. Аудіо-, відеоконтроль проводились цілодобово за місцем проживання, за робочим місцем, за автівкою, за явочною квартирою, куди він виїздив спеціально, щоб виходити на зв'язок з ворогом. Тому нам довелося трошки з ним "пожити". А в процесі цього нами реалізовано 14 епізодів передачі дезінформації ворогу,

– розповів глава СБУ.

Малюк додав: СБУ контрольовано надавала Козюрі інформацію, яку він передавав на ту сторону.

"І у ФСБ в долоні плескали, і думали, що вони здобули якісь топові дані. В дійсності ми їх вводили в оману. Але на певному етапі вже все дійшло до свого логічного завершення – було прийнято рішення реалізовувати", – згадав він.

Очільник СБУ сам входив до оперативно-слідчої групи. Він подякував Головному управлінню внутрішньої безпеки, "які реально пильнують і виявляють, і документують такого різновиду злочини", та слідству, "оскільки тут левова частина саме їх слідчої і процесуальної роботи".

Коли Козюру затримали, йому запропонували розповісти слідству правду. Натомість дали шанс, що під час обміну його віддадуть росіянам. Інакше зраднику загрожувало довічне. Тож Козюра детально все розповів, видав гаджети і способи зв'язку.