Несколько секунд был неподвижным: как подозреваемый в убийстве Фарион вел себя при задержании

Во Львове избирают меру пресечения вероятному убийце Ирины Фарион. 18-летнего юношу задержали вчера, 25 июля, в Днепре.

Детали задержания подозреваемого рассказал глава МВД Игорь Клименко на брифинге.

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Как вел себя юноша при задержании

Журналисты поинтересовались, каким было поведение парня, когда к нему домой ворвался спецназ.

Его взяли достаточно быстро. Конечно, для него это было неожиданно полностью. Потому, что, во-первых, он не успел отправить соответствующее смс, а во-вторых, спецназ работал очень быстро. Мы сделали весь комплекс мероприятий для того, чтобы 3 – 4 секунды он вообще был неподвижным,

– рассказал Клименко.

Глава МВД объяснил, что обездвижить парня нужно было, чтобы он не успел причинить вред своей жизни и здоровью.

Также министр рассказал, что подозреваемого везли из Днепра во Львов более 10 часов. За это время с юношей велось общение. Впрочем, пока раскрывать о том, что он рассказывал, нельзя.