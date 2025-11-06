Задержание водителя из кортежа Джоли: в командовании Сухопутных войск сделали заявление

В командовании Сухопутных войск ВСУ прокомментировали задержание водителя из кортежа Анджелины Джоли. У господина Дмитрия отсутствовали военно-учетные документы.

Его отвезли в терцентр для выяснения статуса военнообязанного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Как в ВСУ прокомментировали задержание водителя Анджелины Джоли?

Во время проверки выяснили, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет. Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он является пригодным к военной службе в воинских частях обеспечения, терцентрах, военных учреждениях высшего образования, учебных центрах, заведениях и учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны,

– объяснили в Сухопутных силах.

Дмитрий был водителем в кортеже Анджелины Джоли. Его задержали, когда он был в составе группы. Джоли продолжила свои запланированные визиты. В ВСУ отметили, что ни она, ни ее представители не влияли на работу военнослужащих и госслужащих терцентра комплектования, объяснили в командовании Сухопутных войск.

Что известно о задержании члена группы Джоли?