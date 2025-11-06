Задержание водителя из кортежа Джоли: в командовании Сухопутных войск сделали заявление
- Водителя из кортежа Анджелины Джоли задержали из-за отсутствия военно-учетных документов и отвезли в терцентр для выяснения статуса военнообязанного.
- Выяснилось, что он является офицером запаса, годным к военной службе, и не имеет оснований для отсрочки от мобилизации.
В командовании Сухопутных войск ВСУ прокомментировали задержание водителя из кортежа Анджелины Джоли. У господина Дмитрия отсутствовали военно-учетные документы.
Его отвезли в терцентр для выяснения статуса военнообязанного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Как в ВСУ прокомментировали задержание водителя Анджелины Джоли?
Во время проверки выяснили, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет. Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он является пригодным к военной службе в воинских частях обеспечения, терцентрах, военных учреждениях высшего образования, учебных центрах, заведениях и учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны,
– объяснили в Сухопутных силах.
Дмитрий был водителем в кортеже Анджелины Джоли. Его задержали, когда он был в составе группы. Джоли продолжила свои запланированные визиты. В ВСУ отметили, что ни она, ни ее представители не влияли на работу военнослужащих и госслужащих терцентра комплектования, объяснили в командовании Сухопутных войск.
Что известно о задержании члена группы Джоли?
Кортеж артистки двигался в Николаевской области, машины на блокпосту остановили служащие ТЦК. В конце концов был задержан мужчина, который сопровождал звезду.
Сначала СМИ писали, что это был ее охранник, но потом выяснилось, что задержали водителя.
В то же время в сети стали распространять видео, как Анджелина Джоли якобы приехала в ТЦК, чтобы помочь мужчине. СМИ писали, что актриса попросилась в уборную в территориальном центре комплектования.