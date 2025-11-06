Затримання водія із кортежу Джолі: у командуванні Сухопутних військ зробили заяву
- Водія з кортежу Анджеліни Джолі затримали через відсутність військово-облікових документів і відвезли до терцентру для з'ясування статусу військовозобов'язаного.
- З'ясувалося, що він є офіцером запасу, придатним до військової служби, і не має підстав для відстрочки від мобілізації.
У командуванні Сухопутних військ ЗСУ прокоментували затримання водія з кортежу Анджеліни Джолі. У пана Дмитра були відсутні військово-облікові документи.
Його відвезли до терцентру для з'ясування статусу військовозобов'язаного. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Як у ЗСУ прокоментували затримання водія Анджеліни Джолі?
Під час перевірки з'ясували, що він є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року він є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, терцентрах, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони,
– пояснили у Сухопутних силах.
Дмитро був водієм у кортежі Анджеліни Джолі. Його затримали, коли він був у складі групи. Джолі продовжила свої заплановані візити. У ЗСУ зазначили, що ні вона, ні її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування, пояснили в командуванні Сухопутних військ.
Що відомо про затримання члена групи Джолі?
Кортеж артистки рухався у Миколаївській області, автівки на блокпості зупинили службовці ТЦК. Зрештою було затримано чоловіка, який супроводжував зірку.
Спочатку ЗМІ писали, що це був її охоронець, але потім з'ясувалося, що затримали водія.
Водночас у мережі стали поширювати відео, як Анджеліна Джолі начебто приїхала до ТЦК, щоб допомогти чоловікові. ЗМІ писали, що акторка попросилася до вбиральні у територіальному центрі комплектування.