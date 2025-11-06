Затримання водія із кортежу Джолі: у командуванні Сухопутних військ зробили заяву

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ прокоментували затримання водія з кортежу Анджеліни Джолі. У пана Дмитра були відсутні військово-облікові документи.

Його відвезли до терцентру для з'ясування статусу військовозобов'язаного. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як у ЗСУ прокоментували затримання водія Анджеліни Джолі?

Під час перевірки з'ясували, що він є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року він є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, терцентрах, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони,

– пояснили у Сухопутних силах.

Дмитро був водієм у кортежі Анджеліни Джолі. Його затримали, коли він був у складі групи. Джолі продовжила свої заплановані візити. У ЗСУ зазначили, що ні вона, ні її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування, пояснили в командуванні Сухопутних військ.

Що відомо про затримання члена групи Джолі?