На Закарпатье задержали организатора подземной лаборатории с элитной коноплей на 5 миллионов
Источник:МВД Украины
В приграничном селе на Закарпатье, недалеко от города Виноградова, полицейские разоблачили лабораторию с элитной коноплей. Стоимость продукции на черном рынке составляет не менее 5 миллионов гривен.
Лабораторию с элитными наркотиками выявили 29 сентября. 48-летний хозяин территории является фигурантом преступления.
К теме На Львовщине задержали вооруженного 44-летнего наркоторговца
На Закарпатье выявили лабораторию с элитной коноплей
Сотрудники полиции Закарпатья во время санкционированного судом обыска обнаружили две скрытые под землей нарколабаратории с элитной коноплей. На черном рынке конечная продукция стоила бы 5 миллионов гривен,
– рассказали в ведомстве.
Правоохранители рассказали, что обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами, однако сначала нашли только несколько стеблей конопли и впоследствии обнаружили люк в тайное укрытие, который находился в помещении, где содержались домашние животные.
Под землей злоумышленник выкопал и оборудовал 2 комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. В частности:
- системой капельного полива;
- кондиционерами и вытяжками;
- обогащавшими теплицу кислородом устройствами ;
- датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также измерявшими кислотность почвы устройствами.
В целом правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли. Все растения элитного сорта, которые были выращены максимально правильно для получения от них больше наркотического эффекта,
– утверждают в ведомстве.
Более того, изъяли 300 граммов уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
На Закарпатье обнаружили лабораторию с элитной коноплей / Фото Нацполиции
Организатора наркоплантации следователи задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Полиция уже готовит материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении относительно незаконного посева или выращивания растений конопли в количестве более 50 растений. За такие действия злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Полиция разоблачила лабораторию с наркопродукцией на 5 миллионов гривен: смотрите видео
Коротко о последних разоблачения, связанные с наркотиками
- 24 сентября на Львовщине задержали группу наркоторговцев. За месяц они получали 400 тысяч гривен прибыли. Для этого продавали 3 килограмма наркотиков, то есть 2600 "закладок".
- 23 сентября в Хмельницком задержали 38-летнего учителя одного из лицеев – он распространял наркотики. "Работал" даже во время перерывов между уроками. Его арестовали.
- 22 сентября во Киеве мужчина вызвал полицию из-за кражи телефона. Однако правоохранители задержали самого заявителя, так как у него обнаружили пакеты с порошком, похожим на наркотики.