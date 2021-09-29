Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками. На этот раз ему снова грозит тюрьма.
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На Львовщине задержали наркоторговца
Как установили следователи, 44-летний житель города Жидачев продавал жителям района амфетамин и каннабис. Полицейские задокументировали 4 факта сбыта наркотиков. Во время обысков в доме злоумышленника правоохранители изъяли:
- наркотики, похожие на каннабис и амфетамин, расфасованные в фольговые свертки и зип-пакеты;
- электронные весы;
- устройства для употребления наркотиков;
- деньги, полученные от преступной деятельности;
- предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему.
Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 300 тысяч гривен. Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
Смотрите фото обыска в квартире задержанного / Фото полиции Львовщины
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Мужчине сообщили о подозрении
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Кроме того, также продолжаются обыски у еще одного жителя Жидачева, причастного к сбыту наркотиков.