В течение нескольких месяцев правоохранители документировали деятельность злоумышленников, которые продавали наркотики и психотропы через 2 интернет-магазина. В частности, полицейские установили личности организатора, членов наркогруппировки и поставщика.

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Правоохранители разоблачили масштабный наркобизнес на Львовщине

Наркобизнес организовал 26-летний мужчина. Он создал 2 интернет-магазина, где предлагал наркозависимым широкий ассортимент "товара". Его сообщниками были 4 мужчин в возрасте от 22 до 29 лет. Наркотики злоумышленникам поставлял 25-летний житель Киевщины. Организатор лично контролировал заказы и поставки запрещенных веществ. Другие члены группировки фасовали и размещали "закладки".

За месяц злоумышленники продавали около 3 килограммов наркотиков и психотропов, а это почти 2600 "закладок". Деньги за заказ клиенты перечисляли на электронные кошельки. Также была опция рассчитаться криптовалютой. После оплаты наркозависимые получали фото с местоположением "закладок" и их координаты. Ежемесячная прибыль составила до 400 тысяч гривен. Деньги распределяли между всеми участниками группировки.

Смотрите видео, как полиция задержала наркодилеров:

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Наркоторговцев задержали

Правоохранители и спецназовцы 23 сентября задержали организатора и 4 участников группы на Львовщине. В свою очередь, поставщика задержали на Киевщине. Во время 10 обысков правоохранители изъяли:

около 2 килограммов амфетамина;

более килограмма шоколадных конфет, содержащих псилоцибин;

почти килограмм каннабиса;

мефедрон;

псилоцибиновые грибы;

МДМА;

гашиш;

большое количество фасовочных материалов;

электронные весы;

"черновые" записи;

банковские карты и деньги.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка, составляет примерно 2 миллиона гривен.

Смотрите фото с места обысков / Фото полиции Львовщины

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Наркоторговцам грозит тюрьма

Четырем задержанным уже сообщили о подозрении в незаконном производстве, приобретении, хранении, пересылке или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

После проведения всех необходимых процессуальных действий правоохранители также сообщат о подозрении еще двум участникам группировки. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства преступления.