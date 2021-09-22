Участники преступной группы – мужчины в возрасте от 25 до 38 лет. Они все являются жителями Киева. Об этом в прокуратуре рассказали 22 сентября.

Обратите внимание На Житомирщине мужчина поставлял каннабис через собственный канал в Киев

Доставляли по почте

Мужчины торговали особо опасными наркотиками – PVP и МДМА. Психотропные вещества они изготавливали в специальной лаборатории.

Также злоумышленники продавали каннабис и метадон. Все наркотические вещества они продавали через интернет-магазин и отправляли по почте. Поэтому наркотики могли попасть к людям по всей Украине.

20 килограммов наркотиков

  • Полицейские обыскали места жительства злоумышленников.
  • В общем они обнаружили около 20 килограммов наркотиков. Среди них – PVP, МДМА, амфетамин, каннабис и др.
  • Под руководством прокуратуры сейчас завершили досудебное расследование.
  • Злоумышленникам за изготовление и сбыт наркотиков может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.