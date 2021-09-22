Учасники злочинної групи – чоловіки віком від 25 до 38 років. Вони всі є жителями Києва. Про це в прокуратурі розповіли 22 вересня.
Зверніть увагу На Житомирщині чоловік постачав канабіс через власний канал до Києва
Доставляли поштою
Чоловіки торгували особливо небезпечними наркотиками – PVP та МДМА. Психотропні речовини вони виготовляли в спеціальній лабораторії.
Також зловмисники продавали канабіс та метадон. Усі наркотичні речовини вони продавали через інтернет-магазин і відправляли поштою. Тому наркотики могли потрапити до людей по всій Україні.
20 кілограмів наркотиків
- Поліцейські обшукали місця проживання зловмисників.
- Загалом вони виявили близько 20 кілограмів наркотиків. Серед них – PVP, МДМА, амфетамін, канабіс тощо.
- Під керівництвом прокуратури наразі завершили досудове розслідування.
- Зловмисникам за виготовлення та збут наркотиків може загрожувати до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.