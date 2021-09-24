Упродовж кількох місяців правоохоронці документували діяльність зловмисників, які продавали наркотики та психотропи через 2 інтернет-магазини. Зокрема, поліцейські встановили особи організатора, членів наркоугруповання та постачальника.
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Правоохоронці викрили масштабний наркобізнес на Львівщині
Наркобізнес організував 26-річний чоловік. Він створив 2 інтернет-крамниці, де пропонував наркозалежним широкий асортимент "товару". Його спільниками були 4 чоловіків віком від 22 до 29 років. Наркотики зловмисникам постачав 25-річний житель Київщини. Організатор особисто контролював замовлення та постачання заборонених речовин. Інші члени угруповання фасували та розміщували "закладки".
За місяць зловмисники продавали близько 3 кілограмів наркотиків та психотропів, а це майже 2600 "закладок". Гроші за замовлення клієнти перераховували на електронні гаманці. Також була опція розрахуватись криптовалютою. Після оплати наркозалежні отримували фото з місцем розташування "закладок" і їхні координати. Щомісячний прибуток становив до 400 тисяч гривень. Гроші розподіляли між усіма учасниками угруповання.
Дивіться відео, як поліція затримала наркодилерів:
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Наркоторговців затримали
Правоохоронці та спецпризначенці 23 вересня затримали організатора та 4 учасників групи на Львівщині. Своєю чергою, постачальника затримали на Київщині. Під час 10 обшуків правоохоронці вилучили:
- близько 2 кілограми амфетаміну;
- понад кілограм шоколадних цукерок, які містять псилоцибін;
- майже кілограм канабісу;
- мефедрон;
- псилоцибінові гриби;
- МДМА;
- гашиш;
- велику кількість фасувальних матеріалів;
- електронні ваги;
- "чорнові" записи;
- банківські картки та гроші.
Вартість вилучених наркотиків, за цінами "чорного" ринку, становить приблизно 2 мільйони гривень.
Дивіться фото з місця обшуків / Фото поліції Львівщини
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Наркоторговцям загрожує в'язниця
Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру в "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні, пересиланні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.
Після проведення всіх необхідних процесуальних дій правоохоронці також повідомлять про підозру ще двом учасникам угрупування. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину.