Упродовж кількох місяців правоохоронці документували діяльність зловмисників, які продавали наркотики та психотропи через 2 інтернет-магазини. Зокрема, поліцейські встановили особи організатора, членів наркоугруповання та постачальника.

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Правоохоронці викрили масштабний наркобізнес на Львівщині

Наркобізнес організував 26-річний чоловік. Він створив 2 інтернет-крамниці, де пропонував наркозалежним широкий асортимент "товару". Його спільниками були 4 чоловіків віком від 22 до 29 років. Наркотики зловмисникам постачав 25-річний житель Київщини. Організатор особисто контролював замовлення та постачання заборонених речовин. Інші члени угруповання фасували та розміщували "закладки".

За місяць зловмисники продавали близько 3 кілограмів наркотиків та психотропів, а це майже 2600 "закладок". Гроші за замовлення клієнти перераховували на електронні гаманці. Також була опція розрахуватись криптовалютою. Після оплати наркозалежні отримували фото з місцем розташування "закладок" і їхні координати. Щомісячний прибуток становив до 400 тисяч гривень. Гроші розподіляли між усіма учасниками угруповання.

Дивіться відео, як поліція затримала наркодилерів:

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Наркоторговців затримали

Правоохоронці та спецпризначенці 23 вересня затримали організатора та 4 учасників групи на Львівщині. Своєю чергою, постачальника затримали на Київщині. Під час 10 обшуків правоохоронці вилучили:

близько 2 кілограми амфетаміну;

понад кілограм шоколадних цукерок, які містять псилоцибін;

майже кілограм канабісу;

мефедрон;

псилоцибінові гриби;

МДМА;

гашиш;

велику кількість фасувальних матеріалів;

електронні ваги;

"чорнові" записи;

банківські картки та гроші.

Вартість вилучених наркотиків, за цінами "чорного" ринку, становить приблизно 2 мільйони гривень.

Дивіться фото з місця обшуків / Фото поліції Львівщини

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Наркоторговцям загрожує в'язниця

Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру в "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні, пересиланні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій правоохоронці також повідомлять про підозру ще двом учасникам угрупування. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину.