По оценке правоохранителей, на площади в 3,5 гектара росло примерно 100 тысяч растений. Плантация располагалась в населенном пункте Волчков.

Интересно В Киеве переименовали ТРЦ в честь сорта конопли



Полиция обнаружила на Бориспольщине конопляное поле / Фото Национальной полиции

Операция "Мак" удалась

Сообщение о конопляном поле полицейские получили как раз во время проведения оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с наркоторговлей.

Экипаж отправился для проверки указанного района и обнаружил целый "лес" каннабиса. Все растения утилизировали. Однако перед этим представители органов отобрали образцы для проведения экспертизы.



Стоимость плантации оценили в 20 миллионов гривен / Фото Национальной полиции

"Сеятелей" ищут

По факту посева или выращивания мака или конопли уже начато уголовное производство. Кроме того, правоохранители активно ищут тех, кто засадил целое поле наркосодержащих растений.



На поле росло около 100 тысяч растений / Фото Национальной полиции

Задержание иностранки-наркодельца: похожий случай

В Киеве полиция задержала 23-летнюю иностранку, которая продавала наркотические средства через интернет. У нее изъяли 35 пакетов. Выяснилось, что свой "бизнес" злоумышленница продвигала через телеграм-канал.