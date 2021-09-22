Новую вывеску на фасаде ТРЦ в Оболони увидели местные жители 21 сентября. Те, кто разбирается в сортах конопли, обратили внимание на то, что объект назвали именно в честь одного из них.

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Теперь Dream Town 2 называется Dream Berry. Первый торговый центр назвали Dream yellow.

Спасают провальный проект

В местных сообществах в фейсбуке пошутили, что владелец ТРЦ Гарик Корогодский разбирается в креативных названиях.

Также пользователи отметили, что обязательно посетят обновленный торговый центр, когда тот откроется.

Впрочем, жители Оболони подчеркнули, что не очень верят в успех Dream Berry и Dream yellow.

По словам киевлян, единственной мотивацией для поездки в Dream Town за последние годы у них был поход в аквапарк. Сами же торговые центры были почти пустыми, поскольку из-за завышенных цен арендовать там места магазины не могли. Для компенсации этого аспекта предприниматели повышали стоимость своих товаров.

Согласно официальным данным, общая площадь обоих ТРЦ – 160 тысяч квадратных метров. Комплекс Dream Berry и Dream yellow является одним из крупнейших в Киеве. Общая сумма реставрации, по некоторым данным, составляет почти 12 миллионов долларов.