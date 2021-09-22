Нову вивіску на фасаді ТРЦ в Оболоні побачили місцеві мешканці 21 вересня. Ті, хто знається на сортах конопель, звернули увагу на те, що об'єкт назвали саме на честь одного з них.

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Відтепер Dream Town 2 має назву Dream Berry. Перший торговельний центр назвали Dream yellow.

Рятують провальний проєкт

У місцевих спільнотах у фейсбуці пожартували, що власник ТРЦ Гарік Корогодський знається на креативних назвах.

Також користувачі зазначили, що обов'язково відвідають оновлений торговельний центр, коли той відкриється.

Втім, мешканці Оболоні підкреслили, що не дуже вірять в успіх Dream Berry та Dream yellow .

За словами киян, єдиною мотивацією для поїздки до Dream Town за останні роки у них був похід до аквапарку. Самі ж торговельні центри були майже пустими, оскільки через завищені ціни орендувати там місця магазини не могли. Для компенсації цього аспекту підприємці підвищували вартість своїх товарів.

Згідно з офіційними даними, загальна площа обох ТРЦ – 160 тисяч квадратних метрів. Комплекс Dream Berry та Dream yellow є одним з найбільших у Києві. Загальна сума реставрації, за деякими даними, становить майже 12 мільйонів доларів.