Полицейские открыли уголовное производство за изготовление, хранение и торговлю наркотиками. Об этом рассказали 19 сентября.

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Продавала через телеграм-канал

Полицейские заметили подозрительную девушку, которая нервничала и всячески избегала встречи с правоохранителями. Работники полиции остановили ее и обыскали. При осмотре они нашли 35 свертков с наркотиками.

Девушка рассказала, что хранила их для продажи. Заказ она принимала через телеграм-канал. За каждый пакетик зарабатывала 50 гривен.



23-летняя иностранка торговала наркотиками / Фото Нацполиции Киева

Что грозит злоумышленнице

В доме девушки провели неотложные обыски. Всего правоохранители изъяли более 200 граммов веществ, похожих на каннабис, соли PVP, амфетамин и 64 таблетки экстази.

Также полицейские конфисковали электронные весы, мобильный телефон и деньги. Все вещественные доказательства отправили на экспертизу. За хранение и сбыт наркотиков иностранке грозит до 8 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования правоохранители устанавливают других причастных.