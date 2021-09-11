Министерство иностранных дел Болгарии ответило на запрос болгарской службы "Радио Свобода" в отношении личности задержанного. Оказалось, что это наркобарон европейского масштаба.

Начало истории В Киеве спецназовцы задержали фаната Путина, находившегося в международном розыске

В Киеве задержали наркобарона из Болгарии Эвелина Банева-Брендо: что с ним будет дальше

Интерпол разыскивал Эвелина Банева-Брендо с 2016 года. Мужчина уже не является даже подозреваемым – за его плечами несколько судов и приговоров.

Последний (в 2018 году в Болгарии ) – 6 лет лишения свободы за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков.

Очень хотят увидеть Брендо в Румынии и Италии – там ему грозит 20 и 10 лет за решеткой за незаконный оборот наркотиков.

А в 2020 году прокуратура Швейцарии объявила о завершении 12-летнего расследования отмывания денег с участием болгарской мафии. В этом деле также фигурировал Банев-Брендо.

Как указывают болгарские СМИ, Болгария и Украина будут договариваться об экстрадиции задержанного.

Коротко о задержании разыскиваемого Интерполом болгарина в Киеве

Украинские правоохранители 7 сентября разоблачили иностранца, которого разыскивает Интерпол. Об этом рассказали в Киевской прокуратуре, но имени задержанного не сообщили.

55-летний мужчина скрывался с поддельными документами, но от преступной деятельности это его не удержало: в арендованном доме под Киевом он устроил целую нарколабораторию.

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