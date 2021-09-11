Міністерство закордонних справ Болгарії відповіло на запит болгарської служби "Радіо Свобода" щодо особи затриманого. Виявилося, що це наркобарон європейського масштабу.

Початок історії У Києві спецпризначенці затримали фаната Путіна, який перебував у міжнародному розшуку

У Києві затримали наркобарона з Болгарії Евеліна Банєва-Брендо: що з ним буде далі

Інтерпол розшукував Евеліна Банєва-Брендо з 2016 року. Чоловік вже не є навіть підозрюваним – за його плечима кілька судів та вироків.

Останній (у 2018 році в Болгарії ) – 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків.

) – 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків. Дуже хочуть побачити Брендо в Румунії та Італії – там йому загрожує 20 і 10 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків.

– там йому загрожує 20 і 10 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків. А у 2020 році прокуратура Швейцарії оголосила про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей за участю болгарської мафії. У тій справі також фігурував Банєв-Брендо.

Як вказують болгарські ЗМІ, Болгарія та Україна будуть домовлятися про екстрадицію затриманого.

Коротко про затримання розшукуваного Інтерполом болгарина у Києві

Українські правоохоронці 7 вересня викрили іноземця, якого розшукує Інтерпол. Про це розповіли у Київській прокуратурі, але імені затриманого не повідомили.

55-річний чоловік переховувався з підробними документами, але від злочинної діяльності це його не втримало: в орендованому будинку під Києвом він облаштував цілу нарколабораторію.

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