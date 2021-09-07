Як зазначили слідчі, 55-річний чоловік вирощував канабіс та займався його розповсюдженням. На території ж країн Євросоюзу його засудили до 10 та 6 років ув'язнення.

Дивіться також На Київщині викрили зловмисників, які зізнавались у корупції під виглядом високопосадовців

Так, у Румунії зловмисника визнали винним в участі у незаконному кримінальному угрупуванні та відмиванні коштів. За аналогічний злочин, але менший термін, він отримав у Болгарії.

Вилучили телефон з портретом Путіна



У Чоловіка знайшли понад 300 кущів конопель / Фото прокуратури Києва

Правоохоронці з'ясували, що злочинець мешкає в орендованому будинку під Києвом та користується підробленими документами на ім'я іншої особи.

Бійці спецпризначення затримали чоловіка та знайшли у нього нарколабораторію з 300 кущами конопель, 39 пакетами висушених рослин, а також обладнання для вирощування.

Також у чоловіка вилучили мобільний телефон з золотим чохлом, на якому намальоване зображення Путіна.



Зловмисник виявився фанатом Путіна / Фото прокуратури Києва

6 вересня зловмисника затримали. Незабаром судді вирішуватимуть питання щодо його екстрадиції та оберуть йому запобіжний захід до початку цієї процедури.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо незаконного продажу та вирощування наркотиків. Якщо іноземця визнають винним у злочинах, які йому інкримінують, чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.