Заказчикам покушения на Лещенко грозит пожизненное заключение

Группа злоумышленников планировала покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. За это им грозит суровое наказание.

Об этом на брифинге 18 ноября сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Статьи, по которым будет объявлено о подозрении (злоумышленникам – 24 канал), особо тяжкими. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд,

– сказал глава МВД.

Правоохранители задержали заказчиков

Двоих человек, которые спланировали умышленное убийство гражданина, а также похищение, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений Роману Лещенко, задержали 17 ноября во время проведения расчета.

По данным следствия, заказчиком и организатором оказался гражданин США. Для решения спорных вопросов в бизнесе он:

привлек доверенное лицо – украинку;

подыскал киллера;

заплатил исполнителю 20 тысяч долларов.

! Начальник Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в настоящее время заказчики находятся в СИЗО. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Брифинг Дениса Монастырского: смотрите видео