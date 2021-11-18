Замовникам замаху на Лещенка загрожує довічне ув'язнення

Група зловмисників планувала здійснити замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка. За це їм загрожує найсуворіше покарання.

Про це на брифінгу 18 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Статті, за якими буде оголошено підозру (зловмисникам – 24 канал) є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд,

– сказав глава МВС.

Правоохоронці затримали замовників

Двох осіб, які спланували умисне вбивство громадянина, а також викрадення, вимагання та нанесення тяжких тілесних ушкоджень Роману Лещенку затримали 17 листопада під час проведення розрахунку.

За даними слідства, замовником і організатором виявився громадянин США. Для вирішення спірних питань у бізнесі він:

залучив довірену особу – українку;

підшукав кілера;

заплатив виконавцю 20 тисяч доларів.

Начальник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі замовники перебувають у СІЗО. Вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Брифінг Дениса Монастирського: дивіться відео