Наразі невідомо про якого саме міністра мовиться. Усі деталі згодом повідомить очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Зауважимо, брифінг очільника МВС запланований на 17:30 18 листопада.

Сьогодні, 18 листопада, відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду,

– мовиться у повідомленні.

Раніше на Одещині правоохоронці інсценізували напад на депутата

6 листопада правоохоронці повідомили, що під Одесою невідомі зупинили автомобіль, в якому їхав депутат однієї з ОТГ на Херсонщині. Політика нібито сильно побили. Його у важкому стані забрали у лікарню.

Згодом з'ясувалося, що ніякого нападу не було. Через 3 дні поліцейські заявили, що інсценували побиття, аби запобігти справжньому. Зловмисника, який хотів замовити напад, вже затримали. Виявилося, що це голова селищної ради. За побиття чиновника він пропонував 7 тисяч доларів.

Замовник розраховував, що потерпілий після нападу опинитися на інвалідному візку й більше не займатиметься місцевими справами. Тепер голові сільради загрожує 10 років в'язниці.