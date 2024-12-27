Подарувати коньяк означає надихнути на нові звершення й створити незабутні моменти, інформує 24 Канал.

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Бренд AZNAURI спеціально до свят підготував серію Special Edition, яка є ідеальним подарунком. У цю серію входять два унікальні коньяки – Black Barrel та Gold Reserve, що вирізняються своїм унікальним характером і неповторним смаком. Створені майстрами коньячної справи, вони поєднують багаті традиції виробництва з інноваційними технологіями.

Коньяк AZNAURI Black Barrel: скарб у чорній бочці

AZNAURI Black Barrel / Фото AZNAURI

Чорна матова пляшка, що відповідає назві "Чорна бочка", приховує справжній скарб та додає цьому коньяку ще більшої преміальності та привабливості. AZNAURI Black Barrel – витончений коньяк лімітованої серії, витриманий у дубових бочках із найвищим ступенем обпалювання та доповнений спиртами 10-річної витримки. Завдяки цьому смак вирізняється особливою глибиною й гармонією: виразні нотки карамелі та спецій поєднуються з делікатними димними й горіховими акцентами, створюючи вишукану композицію, яка розкривається у кожному ковтку.

AZNAURI Black Barrel підійде як подарунок для чоловіків, які цінують глибокі й насичені смаки та водночас стриманість і мінімалізм, вони цілеспрямовані та сильні. Цей напій також пасуватиме для офіційних заходів та для привітання колегам. До цього подарунка з AZNAURI Black Barrel можна додати преміальний чорний шоколад, сигари, каву, бізнес-книгу або стильний набір келихів для коньяку чи флягу у шкіряному чохлі.

Коньяк AZNAURI Gold Reserve: досконалість у кожному ковтку



AZNAURI Gold Reserve / Фото AZNAURI

Елегантна пляшка кольору Amber Gold підкреслює преміальність і ексклюзивність напою. AZNAURI Gold Reserve вражає витонченим золотисто-янтарним кольором, гармонійним смаком із нотками сухофруктів і чорного шоколаду, а також багатим ароматом з відтінками прянощів, зокрема ванілі та дуба. Унікальність напою полягає у використанні спиртів 12-річної витримки.

AZNAURI Gold Reserve стане бездоганним вибором для справжніх поціновувачів особливого коньяку, які обирають високоякісні напої, люблять експериментувати та прагнуть нових смакових відкриттів. Цей коньяк ідеально підходить для чоловіків, які прагнуть виділятися, шукають щось особливе та нестандартне. Він стане чудовим подарунком для яскравих і неординарних особистостей та підкреслить їхню особливість. До цьогонапою можна додати декілька видів елітного сиру або інших делікатесів, оригінальний брелок або аксесуари, як-от шкіряні рукавиці, дизайнерський шарф або стильний гаманець.



Упакування подарунка має бути бездоганним / Фото AZNAURI

Зовнішній вигляд подарунка має велике значення, адже це те, що допомагає підкреслити характер і статус презенту. Виберіть стильну коробку: для AZNAURI Black Barrel підійде чорна або темно-сіра з матовим покриттям, що виділить індивідуальність і характер напою. Для AZNAURI Gold Reserve оберіть коробку золотого або кремового кольору, яка додасть елегантності та вишуканості.

Не забудьте про персональні деталі, як-от листівка з особистим побажанням або гравіюванням, що додасть подарунку персоналізації. Використовуйте декоративні елементи, а саме стрічки, банти, що відповідають колірній гамі коньяку та коробки. AZNAURI Black Barrel гарно підкреслить наявність бронзових акцентів, а AZNAURI Gold Reserve – золотих. Це зробить подарунок ще більш привабливим.



Серія Special Edition виглядає так само добре, як і смакує / Фото AZNAURI

Коньяки серії Special Edition: подарунок із характером

Вибір коньяку на подарунок – це мистецтво, яке потребує уваги до деталей і розуміння смакових уподобань. Коньяки AZNAURI з серії Special Edition – це не просто напої, а справжні витвори мистецтва, які підкреслять статус і вишуканий смак отримувача. Подаруйте незабутні моменти з AZNAURI, і ваш подарунок запам'ятається надовго.

Довідка. AZNAURI – провідний український бренд, який спеціалізується на виробництві коньяків і вин, представлених у трьох категоріях: класичні коньяки, преміальні серії та вина. Бренд коньяку AZNAURI здобув почесне звання "Коньяк року – 2024" на наймасштабнішій національній бізнес-премії України "Вибір року". Це досягнення – доказ незмінної відданості, якості та майстерності, які підкорюють серця справжніх поціновувачів.