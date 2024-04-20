Новый закон о мобилизации: как могут наказывать водителей, что уклоняются
Источник:АрмияInform
Новый закон вступит в силу уже 18 мая. Среди прочего он закрепляет меры воздействия в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации.
Если сравнивать с первым вариантом этого законопроекта, мер воздействия в принятом документе стало меньше. Какие ограничения ждут тех, кто уклоняется от мобилизации, узнайте далее.
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Какие ограничения предусматривает новый закон
Если в первоначальном варианте проекта закона предлагали запрещать выезд за пределы Украины, блокировать счета и лишать права на управление транспортом, то сейчас осталась только норма о правах. В частности, по требованию ТЦК граждан смогут ограничивать в праве управления транспортным средством во время мобилизации.
Однако, важно понимать, что такое ограничение может применяться исключительно по решению суда после соответствующего обращения от ТЦК и СП.
За то именно ТЦК может подать в суд
Невыполнением обязанности считается игнорирование требований, которые закреплены в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" В частности:
- военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинским частям, должны явиться на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в повестках, или мобилизационных распоряжениях;
- другие военнообязанные в течение 60 дней должны уточнить свои данные через ЦНАП, е-кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту пребывания;
- в случае получения повестки граждане должны прибыть в ТЦК в сроки, указанные в ней. Исключение – препятствия стихийного характера, болезни, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили возможности лично прибыть в указанные пункт и срок; смерть близких родственников.
Невыполнение именно этих требований будет давать право ТЦК и СП обращаться в суд. Впрочем, этому должна предшествовать определенная процедура.
Так, сначала руководитель ТЦК должен обратиться в полицию. Теперь правоохранители должны привлекаться к оповещению, а еще административного задержания и доставки призывников, военнообязанных и резервистов, которые нарушают законодательство о воинской обязанности и военной службе.
Если же полиция не может задержать и доставить военнообязанного, то письменно об этом сообщает ТЦК. Руководитель этого центра комплектования в течение 5 дней направляет гражданину средствами почтовой связи на адрес места жительства, или пребывания требование о выполнении обязанности.
После получения такого требования военнообязанный имеет 10 дней для прибытия в ТЦК. В случае отказа получить требование или невозможности его вручения по другим причинам, гражданин считается уведомленным.
Если же после этого в течение 10 календарных дней он не выполнил указанного в требовании обязанности, это дает право ТЦК обращаться в суд.
Однако, само требование может быть обжаловано в суде. Кстати, есть случаи, когда суд может отказать в удовлетворении требований ТЦК. В частности:
- это ограничение лишает человека основного законного источника средств к существованию;
- если гражданин использует транспортное средство в связи с инвалидностью, или на его иждивении есть взрослые с инвалидностью I, II группы и/или ребенка с инвалидностью.
Кстати, наложенное судом ограничение имеет срок. В частности, до выполнения обязательств, указанных в требованиях ТЦК и СП, или до завершения мобилизации.
То есть, если человек появится в ТЦК, уже на следующий день его руководитель должен выдать документ, который удостоверяет выполнение требований. В случае если гражданина сразу мобилизуют, руководитель ТЦК должен самостоятельно направить сообщение государственной исполнительной службе о выполнении требований.