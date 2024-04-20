Новий закон про мобілізацію: як можуть карати водіїв, які ухиляються

Новий закон набуде чинності вже 18 травня. Серед іншого він закріплює заходи впливу щодо тих, хто ухиляється від мобілізації.

Якщо порівнювати з першим варіантом цього законопроєкту, заходів впливу в ухваленому документі поменшало. Які обмеження чекають на тих, хто ухиляється від мобілізації, дізнайтеся далі.

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Які обмеження передбачає новий закон

Якщо в початковому варіанті проєкту закону пропонували забороняти виїзд за межі України, блокувати рахунки й позбавляти права на керування транспортом, то зараз залишилася тільки норма про права. Зокрема, на вимогу ТЦК громадян зможуть обмежувати у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Однак, важливо розуміти, що таке обмеження може застосовуватися виключно за рішенням суду після відповідного звернення від ТЦК та СП.

За що саме ТЦК може подати до суду

Невиконанням обов'язку вважається ігнорування вимог, які закріплені в статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Зокрема:

військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військових частин, мають з'явитися на збірні пункти ТЦК у строки, зазначені в повістках, або мобілізаційних розпорядженнях;

інші військовозобов'язані упродовж 60 днів мають уточнити свої дані через ЦНАП, е-кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста або в ТЦК за місцем перебування;

у разі отримання повістки громадяни мають прибути у ТЦК у строки, вказані у ній. Виняток – перешкоди стихійного характеру, хвороби, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; смерть близьких родичів..

Невиконання саме цих вимог надаватиме право ТЦК та СП звертатися до суду. Втім, цьому має передувати певна процедура.

Так, спочатку керівник ТЦК має звернутися до поліції. Тепер правоохоронці мають залучатися до оповіщення, а ще адміністративного затримання та доставлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які порушують законодавство про військовий обов'язок та військову службу.

Якщо ж поліція не може затримати та доставити військовозобов'язаного, то письмово про це повідомляє ТЦК. Керівник цього центру комплектування протягом 5 днів надсилає громадянину засобами поштового зв'язку на адресу місця проживання, або перебування вимогу про виконання обов'язку.

Після отримання такої вимоги військовозобов'язаний має 10 днів для прибуття до ТЦК. У разі відмови отримати вимогу або неможливості її вручення з інших причин, громадянин вважається повідомленим.

Якщо ж після цього протягом 10 календарних днів він не виконав зазначеного у вимозі обов'язку, це дає право ТЦК звертатися до суду.

У разі прийняття позову та відкриття провадження, суд має розглянути справу протягом 30 днів. До речі, неприбуття на засідання не перешкоджатиме його розгляду.

Однак, сама вимога може бути оскаржена в суді. До речі, є випадки, коли суд може відмовити у задоволенні вимог ТЦК. Зокрема:

це обмеження позбавляє людину основного законного джерела засобів для існування;

якщо громадянин використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю, або на його утриманні є дорослі з інвалідністю I, II групи та/або дитини з інвалідністю.

До речі, накладене судом обмеження має строк. Зокрема, до виконання зобов'язань, вказаних у вимогах ТЦК та СП, або до завершення мобілізації.

Тобто, якщо людина з'явиться до ТЦК, уже наступного дня його керівник має видати документ, який засвідчує виконання вимог. У разі якщо громадянина одразу мобілізують, керівник ТЦК має самостійно надіслати повідомлення державній виконавчій службі про виконання вимог.