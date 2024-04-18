Що треба знати про мобілізацію транспортних засобів, у кого саме й за яких умов можуть вилучити авто, передає 24 Канал.

До теми Конституція допускає обмеження прав, – Веніславський про вилучення автомобілів для потреб армії

Мобілізація транспорту

Зауважимо, що мобілізація транспортних засобів була передбачена і раніше. Зокрема, в чинному законодавстві закріплено, що підприємства, установи, організації, громадяни зобов'язані надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, ЗСУ, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.

Обсяги транспортних засобів за типами й марками, що планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюються відповідно до Мобілізаційного плану місцевими державними адміністраціями за поданням ТЦК та СП.

Вилучити транспортний засіб можуть ТЦК, СБУ та ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

У кого, за яких умов і яке саме авто можуть вилучити

Вилучати автомобіль на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше, ніж один транспортний засіб.Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості. Забиратимуть те авто, яке більше підходить для оборонних потреб.

Як розповів член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, у новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини".

Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки й оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для ЗСУ,

– підкреслив Веніславський.

Йдеться про вантажні автомобілі, що підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, а також про спецтехніку, яка може працювати в умовах бездоріжжя.

Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили,

– наголошував нардеп.

Також пояснив, як має працювати алгоритм перед вилученням авто. Зокрема, Сили оборони формують перелік того, які саме транспортні засоби потрібні. Опісля в конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях формуватимуться мобілізаційні замовлення.

"Але це не означає, що вони обов'язково будуть вилучені. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає", – сказав депутат.

ТЦК будуть отримувати дані від органів, що ведуть облік транспортних засобів. Зокрема, МВС, Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Що буде з авто після вилучення