Увеличение выплат за рождение ребенка: в ОПУ отметили важность законопроекта

В Верховной Раде 11 марта зарегистрировали законопроект, в котором предлагают увеличить размер помощи при рождении ребенка с 41 тысячи гривен до более 384 тысяч. Нардепы считают, что низкий уровень помощи от государства одна из причин сокращения рождаемости в Украине.

В эфире 24 Канала советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на новый проект закона. По его словам, надо уже моделировать ситуацию, в каком состоянии будет демографическая ситуация в стране через 15 лет.

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Важный вопрос

Законопроект о повышении выплат при рождении ребенка – это важно для того, чтобы Украина все же имела правильно структурированную демографию на будущие поколения. В Офисе Президента отметили, что надо поддержать молодые семьи, учитывая экономическое и психологическое состояние, в котором находится страна.

Надо делать все, чтобы украинские семьи были большими, чтобы у них было трое и более детей, но для этого прежде всего надо иметь определенное финансово-материальное положение,

– сказал Подоляк.

Он отметил, что ученый в области социоэкономики и демографии Элла Либанова постоянно говорит о демографии как важный компонент будущего Украины.

Это необходимо уже обсуждать. Хорошо, что такой вопрос уже поднят, но надо учитывать состояние бюджета и то, где мы будем брать на это средства,

– добавил советник председателя ОПУ.

По его мнению, правительство и парламент должны предложить действенные решения, чтобы в этом или следующем году такие решения уже были приняты и проголосованы.

Какие выплаты предлагают нардепы

Если документ будет принят, то государство должно предоставлять такую помощь:

384,5 тысячи гривен – за рождение первого ребенка выплата будет кратной 150 размерам прожиточного минимума;

256,3 тысячи гривен – за рождение второго ребенка - кратной 100 размерам прожиточного минимума;

128,2 тысячи гривен – за рождение третьего и каждого последующего ребенка – кратной 50 размерам прожиточного минимума.

Итак, единовременная выплата по этой инициативе будет составлять 20 размеров прожиточного минимума, то есть 51,3 тысячи гривен, а остальная сумма – 333, 2 тысячи гривен будет выплачиваться в течение 36 месяцев равными частями, то есть по 9,2 тысячи гривен.

Отметим, что в госбюджете на 2024 год украинским родителям при рождении ребенка предоставляется помощь в размере 41,2 тысячи гривен, из которых 10,3 тысячи гривен выплачиваются сразу, а остальные – ежемесячно по 860 гривен в течение следующих трех лет.