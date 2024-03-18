Збільшення виплат за народження дитини: в ОПУ наголосили на важливості законопроєкту

У Верховній Раді 11 березня зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини з 41 тисячі гривень до понад 384 тисяч. Нардепи вважають, що низький рівень допомоги від держави одна з причин скорочення народжуваності в Україні.

В етері 24 Каналу радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на новий проєкт закону. За його словами, треба вже моделювати ситуацію, в якому стані буде демографічна ситуація у країні через 15 років.

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Важливе питання

Законопроєкт щодо підвищення виплат при народженні дитини – це важливо для того, щоб Україна все ж таки мала правильно структуровану демографію на майбутні покоління. В Офісі Президента наголосили на тому, що треба підтримати молоді сім'ї, враховуючи економічний та психологічний стан, у якому перебуває країна.

Треба робити все, щоб українські родини були більшими, щоб у них було троє і більше дітей, але для цього насамперед треба мати певне фінансово-матеріальне становище,

– мовив Подоляк.

Він зауважив, що науковиця в галузі соціоекономіки та демографії Елла Лібанова постійно говорить про демографію як важливий компонент майбутнього України.

Це необхідно вже обговорювати. Добре, що таке питання вже підняте, але треба зважати на стан бюджету й те, де ми будемо брати на це кошти,

– додав радник голови ОПУ.

На його думку, уряд й парламент мають запропонувати дієві рішення, щоб цього чи наступного року такі рішення вже були ухвалені й проголосовані.

Які виплати пропонують нардепи

Якщо документ буде ухвалений, то держава має надавати таку допомогу:

384,5 тисячі гривень – за народження першої дитини виплата буде кратною 150 розмірам прожиткового мінімуму;

256,3 тисячі гривень – за народження другої дитини - кратною 100 розмірам прожиткового мінімуму;

128,2 тисячі гривень – за народження третьої та кожної наступної дитини – кратною 50 розмірам прожиткового мінімуму.

Отже, одноразова виплата за цією ініціативою складатиме 20 розмірів прожиткового мінімуму, тобто 51,3 тисячі гривень, а решта суми – 333, 2 тисячі гривень виплачуватиметься протягом 36 місяців рівними частинами, тобто по 9,2 тисячі гривень.

Зазначимо, що у держбюджеті на 2024 рік, українським батькам при народженні дитини надається допомога у розмірі 41,2 тисячі гривень, з яких 10,3 тисячі гривень виплачуються одразу, а решта – щомісячно по 860 гривень протягом наступних трьох років.