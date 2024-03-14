Про які суми йдеться

Нині розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини складає 41 280 гривень, незалежно від кількості народжених дітей. Ця сума була закріплена законодавчо у 2014 році й відтоді практично не змінювалася.

Читайте також Пенсія достроково: кому передбачений заслужений відпочинок швидше

Відтак, у пояснювальній записці до документа зазначено, що нині народжуваність в країні скоротилася на 40%.

Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста Росії,

— йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, який встановлюється на день народження дитини.

Згідно з пропозицією депутатів, допомога буде такою:

при народженні першої дитини виплата буде кратною 150 розмірам прожиткового мінімуму — 384,5 тисячі гривень;

для другої дитини — кратною 100 розмірам прожиткового мінімуму, тобто 256,3 тисячі гривень;

для третьої та кожної наступної — кратною 50 розмірам прожиткового мінімуму, тобто 128,2 тисячі гривень.

Зауважте! Одноразова виплата за цією ініціативою складатиме 20 розмірів прожиткового мінімуму, тобто 51,3 тисячі гривень, а решта суми буде виплачуватися протягом 36 місяців рівними частинами.

Доопрацювання проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та наступні роки буде вимагати врахування відповідних витрат для збільшення державної допомоги при народженні дітей.

До слова! За останні роки в Україні спостерігається значний спад народжуваності. Навіть до вторгнення Росії у лютому 2022 року рівень народжуваності в Україні був одним з найнижчих у Європі. Українські демографи прогнозують, що цей показник може стати найнижчим у світі.