Що буде з виплатами на дитину

Згідно з бюджетом, передбаченим на 2024 рік, українським батькам при народженні дитини надається допомога у розмірі 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта — щомісячно по 860 гривень протягом наступних трьох років.

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Цікаво! Вартість бебі-боксу з січня цього року становитиме 7 689 гривень.

Непрацюючі жінки, що зареєстровані в центрі зайнятості, у 2024 році можуть розраховувати на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами у розмірі 757 гривень.

Максимальний розмір допомоги для одиноких матерів залежить від віку дитини:

до 6 років – 2 563 гривні;

від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

від 18 до 23 років, за умови навчання у ВНЗ на денній формі – 3 028 гривень.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням:

до 6 років – 6 407,5 гривні (8 970,5 гривні для дитини з інвалідністю);

від 6 до 18 років – 7 990 гривень (11 186 гривень для дитини з інвалідністю).

Соціальна допомога особам, які доглядають за хворою дитиною:

до 6 років – 5 126 гривень;

від 6 до 18 років – 6 392 гривень.

Що буде з аліментами

Зміна прожиткового мінімуму вплине на розмір аліментів на дитину. Мінімальний розмір аліментів на дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму. У 2024 це буде:

на дітей віком до 6 років – 1 281 гривня;

на дітей віком від 6 до 18 років – 1 598 гривня.

Максимальний розмір аліментів згідно із законом становить 10 прожиткових мінімумів на дитину, у 2024 році це: