Що буде з зарплатами

У Кабміні спрогнозували майбутній ріст середньої зарплати по Україні протягом трьох років, зокрема:

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2024 рік – 21 809 гривень;

2025 рік – 25 732 гривень;

2026 рік – 30 260 гривень.

Протягом цього року двічі зросте мінімальна зарплата. Зокрема, уже з 1 січня вона становитиме 7,1 тисячі гривень, а з 1 квітня – 8 тисяч гривень.

Індексація зарплат у 2024 році

Усі підприємства установи та організації незалежно від форми власності, які мають найманих працівників, мають проіндексувати їм виплати у 2024 році. Якщо цього не зробити, на роботодавця накладуть штраф.

Яким може бути штраф:

10 мінімальних зарплат за кожного працівника;

або від 510 до 1 700 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 1 700 до 5 100 гривень щодо неповнолітнього, вагітної жінки, батька-одинака, батька, який виховує дитину до 14 років та батька, який виховує дитину з інвалідністю.

Індексація зарплат відбувається згідно з новим рівнем прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який від сьогодні становить – 3 028 гривень.