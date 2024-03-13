Какая сумма компенсации "пакета малыша"

Каждой украинской семье, в которой появляется новорожденный ребенок, государство предоставляет специальный "пакет малыша". Этот набор включает более 90 предметов и средств, которые полезны для родителей в первые месяцы после рождения ребенка.

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В случае отказа от "пакета малыша" родители могут оформить денежную компенсацию стоимости бэби-бокса. в 2024 году размер компенсации составляет 7 689 гривен.

Выплата является одноразовой. Средства родителям начисляют на специальный счет. Их можно потратить на приобретение детских товаров. Например, купить средства гигиены, одежду и обувь, игрушки, ходунки, коляски,

– рассказала директор департамента Елена Крышень.

Для этого один из родителей должен обратиться в подразделение соцзащиты или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Подать заявление можно также и онлайн: на государственном портале "Дія".

Что входит в "пакет малыша" В 2024 году родителям бесплатно предоставляют такие предметы: одноразовые подгузники разных размеров; влажные салфетки; пеленки; шапочки и боди для младенца; штаны-ползунки и носки; термометр для воды; детские маникюрные ножницы; одеяла; матрас.

Выплаты при рождении ребенка

Государственная денежная помощь в 2024 году составляет – 41 280 гривен, однако ее выплачивают частями. Сначала родителям выплачивают 10 320 гривен, а затем остальную сумму будут распределять равными частями в течение 36 месяцев.

Заметьте! Это означает, что в течение этого периода украинцам будут выплачивать по 800 гривен ежемесячно.

Помощь оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш. Для оформления помощи онлайн нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить электронную подпись.

Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

Не позднее чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты будет назначена помощь.