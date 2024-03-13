Кто может получить дополнительный стаж
В 2024 году матери или родители, которые в течение трех лет находились в декретном отпуске, добавят это время к общему страховому стажу.
Читайте также Пенсионное обеспечение инвалидов II группы: важные аспекты
Если декрет не учли в общий страховой стаж, следует подать документы в ПФУ и оформить эти годы, самостоятельно.
Какие документы нужны
- выписка из трудовой книжки, данные об отсутствии предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска);
- свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти.
В стаж также могут засчитать период ухода за ребенком до 12 лет, если он пострадал от аварии на ЧАЭС. Тогда нужны следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти;
- удостоверение ребенка, пострадавшего в результате ЧАЭС;
- подтверждение того, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста;
- заявление о том, что мать/отец не пользовались чернобыльской льготой по пункту 13 ст. 30 закона о соцзащите украинцев, пострадавших из-за ЧАЭС.