Хто може отримати додатковий стаж

У 2024 році матері або батьки, які протягом трьох років перебували у декретній відпустці, додадуть цей час до загального страхового стажу.

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Якщо декрет не врахували до загального страхового стажу, слід подати документи до ПФУ та оформити ці роки, самостійно.

Які документи потрібні

  • витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);
  • свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.

У стаж також можуть зарахувати період догляду за дитиною до 12 років, якщо вона постраждала від аварії на ЧАЕС. Тоді потрібні такі документи:

  • свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть;
  • посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок ЧАЕС;
  • підтвердження того, що один із батьків не працював до досягнення дитиною 12-річного віку;
  • заяву про те, що мати/батько не користувалися чорнобильською пільгою за пунктом 13 ст. 30 закону про соцзахист українців, які постраждали через ЧАЕС.