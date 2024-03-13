Хто може отримати додатковий стаж
У 2024 році матері або батьки, які протягом трьох років перебували у декретній відпустці, додадуть цей час до загального страхового стажу.
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Якщо декрет не врахували до загального страхового стажу, слід подати документи до ПФУ та оформити ці роки, самостійно.
Які документи потрібні
- витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);
- свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.
У стаж також можуть зарахувати період догляду за дитиною до 12 років, якщо вона постраждала від аварії на ЧАЕС. Тоді потрібні такі документи:
- свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть;
- посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок ЧАЕС;
- підтвердження того, що один із батьків не працював до досягнення дитиною 12-річного віку;
- заяву про те, що мати/батько не користувалися чорнобильською пільгою за пунктом 13 ст. 30 закону про соцзахист українців, які постраждали через ЧАЕС.