Хто може отримувати виплати

Особи, яким встановлено II група інвалідності, зазвичай мають значне обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самі та не потребують постійного догляду або допомоги.

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При цьому, групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно.

До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:

  • самообслуговування;
  • самостійного пересування;
  • здібності до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування;
  • здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.

Які виплати передбачені законом

Відтак, для другої групи інвалідності це нині складає 80% прожиткового мінімуму, що становить 1 888,80 гривні. Водночас на дітей, які отримали інвалідність у віці до 18 років, розмір виплат становить 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652,70 гривні.

Допомога по догляду за особами з інвалідністю

  • Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю

Відтак, надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю у нині складають 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму:

  • молодше 6 років – отримуватимуть 1 281,50 гривні;
  • від 6 до 18 років – отримуватимуть 1 598 гривень.
  • Надбавка на догляд за одинокою особою

Надбавку на догляд за одинокою особою з інвалідністю з дитинства другої та третьої груп виплачують за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, що така людина дійсно потребує постійного стороннього догляду.