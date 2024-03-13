Хто може отримувати виплати
Особи, яким встановлено II група інвалідності, зазвичай мають значне обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самі та не потребують постійного догляду або допомоги.
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При цьому, групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно.
До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:
- самообслуговування;
- самостійного пересування;
- здібності до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування;
- здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.
Які виплати передбачені законом
Відтак, для другої групи інвалідності це нині складає 80% прожиткового мінімуму, що становить 1 888,80 гривні. Водночас на дітей, які отримали інвалідність у віці до 18 років, розмір виплат становить 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652,70 гривні.
Допомога по догляду за особами з інвалідністю
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю
Відтак, надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю у нині складають 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму:
- молодше 6 років – отримуватимуть 1 281,50 гривні;
- від 6 до 18 років – отримуватимуть 1 598 гривень.
- Надбавка на догляд за одинокою особою
Надбавку на догляд за одинокою особою з інвалідністю з дитинства другої та третьої груп виплачують за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, що така людина дійсно потребує постійного стороннього догляду.