Хто може отримувати виплати

Особи, яким встановлено II група інвалідності, зазвичай мають значне обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самі та не потребують постійного догляду або допомоги.

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При цьому, групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно.

Зверніть увагу! Під час проходження комісії, група інвалідності може змінюватись. Відповідно, суми виплат теж змінюються.

До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:

самообслуговування;

самостійного пересування;

здібності до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування;

здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.

Зверніть увагу! Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Які виплати передбачені законом

Відтак, для другої групи інвалідності це нині складає 80% прожиткового мінімуму, що становить 1 888,80 гривні. Водночас на дітей, які отримали інвалідність у віці до 18 років, розмір виплат становить 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652,70 гривні.

Нагадаємо! Розмір виплат для осіб з інвалідністю з дитинства становить певний відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо людині встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку, тобто після 60 років, то вона може обрати, які виплати отримуватиме: за віком чи за інвалідністю. В останньому випадку потрібно мати страховий стаж – не менше 15 років. Зауважте! Пенсія за інвалідністю призначається на весь строк встановлення інвалідності. Людям з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, виплата призначається довічно.

Допомога по догляду за особами з інвалідністю

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю

Відтак, надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю у нині складають 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму:

молодше 6 років – отримуватимуть 1 281,50 гривні;

від 6 до 18 років – отримуватимуть 1 598 гривень.

Зверніть увагу! Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю можуть призначити одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які лише доглядають за дитиною. Тобто, які не працюють, не навчаються, не проходять службу, не займають виборну посаду.

Надбавка на догляд за одинокою особою

Надбавку на догляд за одинокою особою з інвалідністю з дитинства другої та третьої груп виплачують за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, що така людина дійсно потребує постійного стороннього догляду.

Така надбавка складатиме 75% прожиткового мінімуму, тобто 1 770,75 гривні.