Кто может получать выплаты

Лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительное ограничение жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя сами и не нуждаются в постоянном уходе или помощи.

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При этом, группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет, насколько трудоспособным является лицо. В некоторых случаях, экспертизу нужно проходить повторно.

К критериям установления II группы инвалидности относятся значительные ограничения:

  • самообслуживания;
  • самостоятельного передвижения;
  • способности к обучению, работе, ориентации или к общению;
  • способности частично или полностью контролировать свое поведение.

Какие выплаты предусмотрены законом

Поэтому, для второй группы инвалидности это сейчас составляет 80% прожиточного минимума, что составляет 1 888,80 гривны. В то же время на детей, которые получили инвалидность в возрасте до 18 лет, размер выплат составляет 70% прожиточного минимума, то есть 1 652,70 гривны.

Помощь по уходу за лицами с инвалидностью

  • Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью

Поэтому, надбавки по уходу за ребенком с инвалидностью в настоящее время составляют 50% от определенного по их возрасту прожиточного минимума:

  • младше 6 лет – будут получать 1 281,50 гривны;
  • от 6 до 18 лет – будут получать 1 598 гривен.
  • Надбавка на уход за одиноким лицом

Надбавку на уход за одиноким лицом с инвалидностью с детства второй и третьей групп выплачивают при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что такой человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.