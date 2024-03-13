Кто может получать выплаты
Лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительное ограничение жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя сами и не нуждаются в постоянном уходе или помощи.
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При этом, группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет, насколько трудоспособным является лицо. В некоторых случаях, экспертизу нужно проходить повторно.
К критериям установления II группы инвалидности относятся значительные ограничения:
- самообслуживания;
- самостоятельного передвижения;
- способности к обучению, работе, ориентации или к общению;
- способности частично или полностью контролировать свое поведение.
Какие выплаты предусмотрены законом
Поэтому, для второй группы инвалидности это сейчас составляет 80% прожиточного минимума, что составляет 1 888,80 гривны. В то же время на детей, которые получили инвалидность в возрасте до 18 лет, размер выплат составляет 70% прожиточного минимума, то есть 1 652,70 гривны.
Помощь по уходу за лицами с инвалидностью
Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью
Поэтому, надбавки по уходу за ребенком с инвалидностью в настоящее время составляют 50% от определенного по их возрасту прожиточного минимума:
- младше 6 лет – будут получать 1 281,50 гривны;
- от 6 до 18 лет – будут получать 1 598 гривен.
- Надбавка на уход за одиноким лицом
Надбавку на уход за одиноким лицом с инвалидностью с детства второй и третьей групп выплачивают при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что такой человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.