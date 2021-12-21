Закручивает гайки: Путин серьезно усилил полномочия полиции

Президент страны-агрессора в очередной раз расширил полномочия российских полицейских. Они получили еще больше возможностей.

Глава Кремля подписал изменения в закон "О полиции". Их опубликовали на портале правовой информации.

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Что именно теперь разрешено российской полиции

Нововведения касаются того, что теперь полицейский может не представляться перед задержанным. Сделать он это может только после того, как он прекратит "противоправные действия".

Также полиция в России теперь получила право при задержании проникать в жилые помещения и на земельные участки, а также окружать здания и жилые территории.

Полицейские будут иметь доступ к машинам во время протестов

Ранее в Госдуме объяснили, что подобные полномочия уже имеют сотрудники Росгвардии. Мол, таким образом права ведомств приводятся в соответствие.

Более того, правоохранителям разрешили разбивать машины для обеспечения общественной безопасности во время массовых беспорядков и чрезвычайных ситуаций, а также для:

задержание подозреваемых;

спасения жизни людей;

угрозы теракта.

Полиция может потребовать от россиян представиться, а также проводить осмотр их личных вещей и транспорта, если заподозрят наличие оружия, наркотиков, радиоактивных веществ или украденных предметов.

Бомба в отделении полиции: резонансный случай

В Воронежской области вооруженный мужчина обстрелял отделение полиции и подбросил туда взрывчатку. По данным из соцсетей, после нападения на отделение он совершил тройное убийство.

Нападающий открыл огонь по дверям и окнам помещения. Через некоторое время он попал внутрь здания, где и привел в действие взрывное устройство.

По поводу погибших информация в соцсетях и СМИ расходится. По данным ТАСС, во время нападения пострадал 1 сотрудник полиции – дежурный постовой при входе в отдел. По другой информации – раненых нет.

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