Инцидент произошел в городе Лиски в ночь на 16 сентября. Кадры с камер наблюдения обнародовали в интернете.

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Вооруженный мужчина в полной амуниции

По предварительным данным, мужчина вооружен автоматом и полностью одет в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию полиции. Поэтому он открыл огонь по дверям и окнам помещения. Через некоторое время он попал внутрь здания и привел там в действие взрывное устройство. По предварительным данным, при взрыве никто не погиб.



Мужчина приехал на "Ниве" и начал стрелять по помещению / Фото с телеграмму Baza

Что касается пострадавших, то информация в соцсетях и СМИ расходится: по данным ТАСС во время нападения пострадал один сотрудник полиции – дежурный постовой при входе в отдел. По другой информации – раненых нет.

На месте работают сотрудники ФСБ в Воронежской области.

Убийство женщины и 2 детей

Baza сообщает, что нападавшего подозревают в тройном убийстве. Якобы после нападения на отделение он поехал в поселок Каменка, где убил трех человек – женщину и двух детей. Поэтому он скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают.

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