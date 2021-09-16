Інцидент трапився у в місті Лиски у ніч проти 16 вересня. Кадри з камер спостереження оприлюднили в інтернеті.

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Озброєний чоловік у повній амуніції

За попередніми даними, чоловік озброєний автоматом і повністю одягнений у військову форму і бронежилет, під'їхав до будівлі поліції. Відтак він відкрив вогонь по дверях і вікнах приміщення. За деякий час він потрапив всередину будівлі і привів там в дію вибуховий пристрій. За попередніми даними, під час вибуху ніхто не загинув.



Чоловік приїхав на "Ниві" і почав стріляти по приміщенню / Фото з телеграму Baza

Що стосується постраждалих, то інформація у соцмережах і ЗМІ розходиться: за даними ТАСС під час нападу постраждав один співробітник поліції – черговий постової при вході до відділу. За іншою інформацією – поранених немає.

На місці працюють співробітники ФСБ у Воронезькій області.

Вбивство жінки і 2 дітей

Baza повідомляє, що нападника підозрюють у потрійному вбивстві. Начебто після нападу на відділення він поїхав у селище Каменка, де вбив трьох людей – жінку і двох дітей. Відтак він зник з місця злочину, наразі його розшукують.

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