Но кроме того там была и надпись "Путин убийца" на английском языке. Понятное дело, пикетчика задержали. Заметим, что на акцию он вышел в форме правоохранителя.

Читайте также Россия запретила въезд 7 британцам из-за санкций за Навального

Putin is a killer: экс-полицейский в Москве развернул плакат в поддержку Навального

В столице России Москве на Красной площади люди могли увидеть мужчину в форме полицейского, держащего плакат с такой надписью: "Свободу Навальному. Free Navalny. Putin is a killer" (с английского – "Свободу Навальному. Путин убийца").

Смельчаком, отважившимся на этот одиночный пикет, оказался бывший майор полиции (сейчас – в отставке) Олег Кашинцев. Акция длилась всего несколько минут – бывшие коллеги задержали пикетчика.

В итоге на мужчину составили два протокола (о нарушении правил участия в публичном мероприятии и о незаконном ношении формы с символикой правоохранительных органов) и отпустили.

Кашинцев участвовал в протестах, даже когда служил в полиции

Как пишет издание "7х7" , Олег Кашинцев работал в правоохранительных органах России 18 лет. В 2019 году уволился в звании майора из-за несогласия с действиями властей относительно оппозиции.

Кашинцев участвовал в нескольких акциях в поддержку Алексея Навального (российский оппозиционер, которого пытались отравить веществом из группы "Новичок"; сейчас находится в колонии).

Ранее он сам рассказывал журналистам канала "Дождь", что тайком участвовал в протестах даже во время работы в уголовном розыске.