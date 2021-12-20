Та окрім того там був і напис "Путін убивця" англійською мовою. Ясна річ, пікетувальника затримали. Зауважимо, на акцію він вийшов у формі правоохоронця.

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Putin is a killer: експоліцейський в Москві розгорнув плакат на підтримку Навального

У столиці Росії Москві на Красній площі люди могли побачити чоловіка у формі поліцейського, який тримав плакат із таким написом: "Свободу Навальному. Free Navalny. Putin is a killer" (з англійської – "Свободу Навальному. Путін вбивця").

Сміливцем, який наважився на цей одиночний пікет, виявився колишній майор поліції (зараз – у відставці) Олег Кашинцев. Акція тривала всього кілька хвилин – колишні колеги затримали пікетувальника.

У підсумку на чоловіка склали два протоколи (про порушення правил участі у публічному заході та про незаконне носіння форми із символікою правоохоронних органів) та відпустили.

Кашинцев брав участь у протестах, навіть коли служив у поліції

Як пише видання "7х7", Олег Кашинцев працював у правоохоронних органах Росії 18 років. У 2019 році звільнився у званні майора через незгоду з діями влади щодо опозиції.

Кашинцев брав участь у кількох акціях на підтримку Олексія Навального (російський опозиціонер, якого намагалися отруїти речовиною з групи "Новачок"; зараз перебуває у колонії).

Раніше він сам розповідав журналістам каналу "Дождь", що потайки брав участь у протестах навіть під час роботи в карному розшуку.

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