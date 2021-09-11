Заманил и вывез за село: под Херсоном сожитель бабушки изнасиловал ее 12-летнюю внучку
Источник:Полиция Херсонской области
В ночь на 11 сентября в одном из сел на Херсонщине в полицию поступило сообщение об исчезновении 12-летней девочки. Когда ребенка в последний раз видели, он добровольно сел в машину 51-летнего сожителя своей бабушки.
Тревогу забила мама пропавшей девочки. Правоохранители начали поиск автомобиля, в который ребенок сел накануне.
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Мужчина был ранее судим
Автомобиль нашли в соседнем селе. Около 7 утра патрульные начали преследовать его, однако злоумышленник решил остановиться у водоема и спрятаться в камышах.
Пока часть правоохранителей занималась поисками беглеца, другие обнаружили в автомобиле 12-летнего девочку, которая рассказала, что бабушкин сожитель ее изнасиловал.
Вскоре мужчину задержали. Он во всем признался. Как выяснилось, у него в прошлом уже были проблемы с законом из-за сексуальных преступлений.Обратите внимание! За изнасилование несовершеннолетней 51-летнему злоумышленнику грозит заключение сроком от 7 до 12 лет.
Последние случаи изнасилования в Украине:
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