Чудом ребенка удалось спасти. Об ее исчезновении в полицию сообщила обеспокоенная мама.
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Просто похитил 11-летнюю девочку на улице
Следователи установили, что девочку пьяный мужчина встретил на улице, когда она возвращалась домой от подружки. Пригрозив расправой, он заставил ребенка сесть в коляску его мотоцикла и ехать с ним. К счастью, его увидели неравнодушные односельчане и сообщили об этом матери ребенка.
Мотоколяска, в которую он силой усадил ребенка
Родные побежали к дому мужчины: но он закрылся с ребенком и никого не впускал. Тогда мама сразу же позвонила в полицию. Девочка сопротивлялась и хотела убежать от насильника. Тогда он стал ее душить и поить алкоголем.
Оперативники ворвались в дом предполагаемого насильника и вызволили шокированную девочку. 56-летнего злоумышленника задержали и посадили в изолятор.
За преступление ему грозит заключение сроком до 15 лет. Ребенку же сейчас оказывают помощь психологи.
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Не первая попытка изнасилования
По словам начальника Могилев-Подольского райотдела полиции Василия Ободовского, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. В частности в его биографии попытка изнасилования.
На месте происшествия криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о преступных действиях задержанного. Решают вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения – содержание под стражей. Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.
Изнасилование в Украине: последние резонансные случаи
- Во Львове правоохранители разыскивают 48-летнего львовянина. Его подозревают в изнасиловании 33-летнего знакомого навеселе.
- В Запорожской области 12-летняя школьница родила от насильника ребенка.
- В Винницкой области 33-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку. Злоумышленник заверил девушку, что спасет ее от грозы и отвезет домой.
- В Сумах двое иностранных студентов изнасиловали 25-летнюю девушку.