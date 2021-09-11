Заманив у авто і вивіз за село: під Херсоном співмешканець бабусі зґвалтував її 12-річну онуку

У ніч проти 11 вересняв одному із сіл на Херсонщині у поліцію надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчинки. Коли дитину востаннє бачили, вона добровільно сіла в машину 51-річного співмешканця своєї бабусі.

На сполох забила мама зниклої дівчинки. Правоохоронці почали пошук авто, у яке дитина сіла напередодні.

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Чоловік був раніше судимим

Автомобіль знайшли у сусідньому селі. Близько 7 ранку патрульні почали переслідувати його, однак зловмисник вирішив зупинитися біля водойми та сховатися в очереті.

Поки частина правоохоронців займалася пошуками втікача, інші виявили в автомобілі 12-річну дитину, яка розповіла, що бабусин співмешканець її зґвалтував.

Невдовзі чоловіка затримали. Він у всьому зізнався. Як з'ясувалося, у нього в минулому вже були проблеми із законом через сексуальні злочини.

Останні випадки зґвалтування в Україні:

У Сумах двоє іноземних студентів зґвалтували українську студентку. Зловмисників затримали.

На Вінниччині 56-річний чоловік викрав 11-річну дівчинку, яку намагався споїти та зґвалтувати. правоохоронцям вдалося запобігти злочину.

У Києві 39-річний чоловік зґвалтував 24-річну дівчину, з якою познайомився в інтернеті. Опісля він її пограбував і втік. Поліція його затримала.

За зґвалтування неповнолітньої 51-річному зловмиснику загрожує ув'язнення строком від 7 до 12 років.