Поліція їх виявила менш ніж за добу. Про злочин правоохоронців повідомила матір потерпілої.
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У Сумах іноземні студенти зґвалтували дівчину
У поліції розповіли, що заяву про злочин написала сумчанка. Жінка розповіла, що її 25-річну доньку зґвалтували невідомі. Поліцейські розшукали зловмисників.
Правоохоронці оперативно встановили, що злочин скоїли двоє іноземців, які навчаються у Сумських вишах. Одному – 22 роки, а другому – 20,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці встановили їх особу та розшукали менш ніж за добу. Слідчі вже повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні зґвалтування. Стаття передбачає тюрму на строк від 7 до 12 років. Наразі тривають слідчі дії.
Коротко про останні подібні трагедії в Україні
- У Львові правоохоронці розшукують 48-річного львів'янина Ростислава Озарка. Його підозрюють у зґвалтуванні 33-річного знайомого.
- На Запоріжжі 12-річна школярка народила від ґвалтівника дитину. Бердянський суд виніс вирок тому підлітку, який зґвалтував 12-річну дівчинку.
- На Вінниччині 33-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину. Зловмисник запевнив дівчину, що врятує її від грози та відвезе додому. Натомість завіз у свій дачний будинок, де й вчинив злочин.