Поліція їх виявила менш ніж за добу. Про злочин правоохоронців повідомила матір потерпілої.

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У Сумах іноземні студенти зґвалтували дівчину

У поліції розповіли, що заяву про злочин написала сумчанка. Жінка розповіла, що її 25-річну доньку зґвалтували невідомі. Поліцейські розшукали зловмисників.

Правоохоронці оперативно встановили, що злочин скоїли двоє іноземців, які навчаються у Сумських вишах. Одному – 22 роки, а другому – 20,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили їх особу та розшукали менш ніж за добу. Слідчі вже повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні зґвалтування. Стаття передбачає тюрму на строк від 7 до 12 років. Наразі тривають слідчі дії.

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